04.06.19 Прочитали 599 раз

ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Подмосковье

ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Подмосковье

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Московская область продолжает удерживать первенство в региональном рейтинге вторичных рынков. Так, за период с января по апрель нынешнего года жители Подмосковья приобрели 103,3 тыс. подержанных легковых машин (+13,7% по сравнению с прошлым годом). Это на 21,1 тыс. экземпляров больше, чем в Москве, вторичный рынок которой за 4 месяца 2019 года, напротив, ушел «в минус» (-8,4%).

Эксперты также отметили, что авторынки Москвы и Подмосковья значительно отличаются и по своим марочным предпочтениям. Так, например, если в столице самой продаваемой маркой в январе - апреле 2019 года был Mercedes-Benz, то в Подмосковье эта немецкая марка занимает последнюю позициию в десятке марок-лидеров. На первом месте в Московской области - отечественная LADA, которая была перепродана в количестве 13,3 тыс. экземпляров. Второе место занимает KIA (7761 шт.), третье - Hyundai (7078 шт.). Далее следует американский Ford (6403 шт.), а замыкает пятерку немецкий Volkswagen (6171 шт.).

В ТОП-10 марок на рынке автомобилей с пробегом в Подмосковье по итогам 4 месяцев 2019 года также попали: Nissan (5840 шт.), Toyota (5076 шт.), Chevrolet (4525 шт.), Renault (3996 шт.) и Mercedes-Benz (3870 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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