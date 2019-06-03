KIA раскрыла название нового кроссовера, который появится в России

Новый компактный кроссовер, который будет продаваться в России, получит название Seltos. Премьера новинки состоится уже в июне, а во втором полугодии 2019 года поэтапно начнутся продажи на рынках Кореи и других регионов мира, сообщает пресс-служба KIA. На российском рынке KIA Seltos появится в 2020 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA будет выпускаться для российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature, представленного в апреле нынешнего года. Как отмечается, в дизайне нового кроссовера очертания традиционного внедорожника сочетаются с такими нетипичными для этого класса деталями экстерьера, как удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях. Выразительная плечевая линия подчеркивает сужающиеся к задним стойкам боковые стекла, а задний бампер с имитацией выпускных патрубков придает автомобилю спортивный внешний вид. Стоит также отметить, что новый компактный внедорожник получил светодиодную оптику.

Дизайн интерьера ориентирован на молодых людей, предпочитающих простые, но смелые визуальные решения. Отделка салона выполнена из высококачественных материалов. Металлические элементы в отделке дефлекторов воздуховодов, ниспадающая линия широкой передней панели подчеркивают особое внимание, уделенное разработчиками современным технологическим решениям.

Одним из наиболее заметных элементов передней панели стала навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Ниже, под приятной на ощупь центральной консолью, расположен блок управления климатической установкой. Дополнительные возможности адаптировать атмосферу в салоне под настроение водителя и пассажиров открывает фирменная система подсветки KIA Sound Mood Lighting, позволяющая подбирать соответствующее световое оформление.