В Яндекс.Такси теперь можно заказать машину для перевозки грузов

В Яндекс.Такси появилась новая услуга - доставка грузов. Теперь здесь можно заказать фургон для перевозки больших вещей (стройматериалы, велосипед, холодильник, диван и пр.). Все остальное происходит совершенно так же, как при заказе обычного пассажирского такси - и так же, как там, в мобильном приложении можно следить за его передвижениями по карте. Правда, пока, как поясняет официальный блог компании, оно доступно только пользователям последней версии Яндекс.Такси в Москве и Подмосковье.

В приложении также появилась опция, позволяющая вместе с машиной вызвать одного или двух грузчиков. Стоимость поездки рассчитывается заранее, только оплата поминутная, а не почасовая. По заказу (по договоренности с автопарками-партнерами Яндекс.Такси) на вызов приезжает один из грузовиков - «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер грузового отсека такой машины - 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. В салоне автомобиля, сообщается в блоге, обязательно предусмотрено место для хозяина вещей - на случай, если человек захочет сопровождать свой груз лично.

Для грузовиков придумали специальные наклейки - чтобы они как-то выделялись из общего транспортного потока.

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