ГАЗ представил новые автомобили для розничной торговли

Горьковский автозавод представил новые модели автомобилей для розничной торговли и мобильного бизнеса.

Новинкой ГАЗ стал многосекционный рефрижератор на базе «ГАЗель Next 4.6», предназначенный для перевозки мороженого и других пищевых продуктов, требующих поддержания крайне низких температур, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Использование тяжелого шасси полной массой 4,6 тонны позволило обеспечить высокую – до 1,2 тонн – грузоподъемность, сохранив при этом компактные размеры, городскую маневренность и низкую базовую стоимость легкого коммерческого автомобиля. Принцип работы холодильного оборудования автомобиля основан на заморозке солевой смеси в накопителях холода при подключении к электрической сети, когда автомобили стоят на стоянке. В период развозки продукции накопители передают холод воздуху и продуктам, находящимся внутри кузова, обеспечивая поддержание низких температур, необходимых для сохранения продуктов питания. В связи с тем, что во время движения автомобиля зарядка холодильного агрегата не производится, к кузову предъявляются особые требования позволяющие минимизировать потери холода. Мощность конденсора и количество плит накопителей холода подбирается в зависимости от объема кузова, количества открывания дверей и региона эксплуатации. При необходимости возможно обеспечить температуру внутри кузова ниже -35 градусов.

В экспозиции ГАЗ также представлены три автомобиля для мобильной торговли: фудтрак и две автолавки, созданные как на базе грузового шасси, так и на базе каркасного автобуса «ГАЗель Next». Длина автомобилей – от 6200 до 6800 мм, ширина – от 2720 до 3100 мм. Объем салона (от 14,6 до 16 куб. м) позволяет комфортно работать команде из трех человек. Автомобили оборудованы подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды от 60 до 100 л. Время автономной работы в зависимости от модели составляет от 5 до 8 часов. Возможно подключение внешних источников питания. В набор оборудования входят откидные столики-прилавки, защитные козырьки, холодильники, шкафы, мойки с автономной системой подачи воды, кофемашина, гриль и другие виды кухонной техники.

Горьковский автозавод первым среди крупных российских автопроизводителей начал заниматься созданием автомобилей для мобильной торговли. За несколько лет работы ГАЗ сформировал пакет комплексных решений, включающих в себя не только разные варианты оснащения, но и специальные условия приобретения автомобилей, предназначенные для разных видов мобильного бизнеса.

«Мобильная торговля – это уникальный сегмент рынка, который выгоден всем участникам процесса. Для предпринимателей это самый быстрый путь к своему клиенту: минимальные затраты, низкие риски, гибкость продаж и предсказуемость расходов. Для покупателей это удобство покупки и доступность товаров при, как правило, более низкой цене по сравнению со стационарными точками. Для городских администраций это возможность организации торговли с современных, красиво оформленных автомобилей, соответствующих всем экологическим и санитарным нормам, на ночь покидающих торговое место. Для российского машиностроения это потенциальный рынок объемом более 50 тыс. автомобилей», – заявил директор по реализации и маркетингу Горьковского автозавода Олег Марков.

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