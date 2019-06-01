FAW раскрыла комплектации нового Besturn Х40 для России

Компания FAW раскрыла комплектации нового компактного кроссовера FAW Besturn X40, продажи которого начнутся в России в июне 2019 года. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба FAW.

Для российского рынка FAW Besturn X40 будет поставляться с передним приводом в трех комплектациях: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury. Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией последнего поколения производства японской компании Aisin.

Базовая комплектация МТ Сomfort будет включать в себя такие системы безопасности, как ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзер, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, а также боковые подушки безопасности. Опции экстерьера в данной комплектации – это галогенные и задние противотуманные фары, литые 17-дюймовые диски, наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом, передние ходовые огни, светодиодные задние фонари. Из опций комфорта базовая комплектация получит четыре динамика, 8-дюймовый сенсорный дисплей, разъем USB и соединение Bluetooth, водительское сидение с электрорегулировкой в шести направлениях, датчик наружной температуры, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, радио, регулировку рулевой колонки по высоте, сиденья с отделкой экокожей, центральный замок.

В комплектации MT Luxury появятся системы безопасности ESP, HAS, а также система Follow me home, обеспечивающая подсвечивание дороги (например к дому) в темное время суток после закрывания машины, и камера заднего вида. Опции экстерьера в данной комплектации будут дополнены дополнительным стоп-сигналом в спойлере, люком с электроприводом, рейлингами на крыше и светодиодными ходовыми огнями.

В комплектации MT Luxury появятся такие дополнительные опции комфорта, как бесключевой запуск двигателя, шесть динамиков, бортовой компьютер, датчик света, задний центральный подлокотник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, передний центральный подлокотник с емкостью для хранения, розетка 12 V, система бесключевого доступа в автомобиль, регулировка рулевой колонки по высоте, складывание задних сидений в пропорции 60:40, функция поднятия водительского окна одной кнопкой. В топовой комплектации АТ Luxury автомобиль будет оснащаться автоматической коробкой передач и всем опциями, имеющимися в комплектации MT Luxury.

Другие характеристики нового FAW Besturn X40: габариты (длина, ширина, высота) – 4310х1780х1680 мм, колесная база 2600 мм, минимальный дорожный просвет – 180 мм. Цены на новый Besturn X40 будут объявлены ближе к старту продаж.

В настоящее время в России FAW представлен среднеразмерным кроссовером Besturn Х80 в трех комплектациях. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи легковых автомобилей FAW в России составили 312 единиц (-25%).