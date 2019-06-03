04.06.19 Прочитали 260 раз

Японский авторынок в мае вырос на 5%

Японский авторынок в мае вырос на 5%

Японский авторынок в мае увеличился на 5,2% до 212636 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 248 тыс. 246 машин (-0,1%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 14,9% до 103192 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 28905 машин (+11,9%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 20523 автомобиля (-15,7%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония автомобильные рынки

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