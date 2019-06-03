Volvo запустила в России сервис аренды своих автомобилей

Компания Volvo Car Russia запустила первый в России сервис подписки на автомобиль от автопроизводителя Volvo Car Drive. Сервис предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. На плечи клиента ложится только оплата парковок, мойка и заправка автомобиля, сообщает пресс-служба шведской марки. Оформление подписки происходит онлайн на сайте www.volvocardrive.ru.

Оформить подписку могут граждане РФ старше 25 лет, успешно прошедшие скоринг платежной способности. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колёс и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

Размер ежемесячной платы за пользование сервисом составит 59,5 тыс. рублей. При оформлении подписки первоначальный взнос не требуется. После оформления подписки клиенту необходимо забрать автомобиль в дилерском центре Volvo – на начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области.

Для сезонной замены колес и планового ТО подписчикам Volvo Car Drive доступна услуга Pick Up & Delivery: если клиент не хочет тратить время на поездку в дилерский центр, представитель Volvo заберет автомобиль и вернет его обратно по удобному для клиента адресу.

В первый год работы сервиса по подписке Volvo Car Drive будут доступны автомобили Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 мощностью 249 л.с. Количество автомобилей в первый год работы сервиса ограничено. В оснащение автомобиля входит широкий набор технологий, среди которых передний и задний парковочные радары, видеокамера для облегчения парковки, информационно-развлекательная система Sensus с 9-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль оснащен пакетами наиболее популярных опций: «Зимний» (подогрев рулевого колеса, ветрового стекла, форсунок омывателя), «Безопасность» (ламинированные стекла, бесключевой доступ), «Практичность» (крышка багажника с электроприводом, электропривод складывания 2-го ряда сидений, задние подголовники с электроприводом, защитная нейлоновая сеть багажного отделения, розетка на 12В в багажном отделении). С помощью приложения Volvo on Call доступно дистанционное управление функциями автомобиля. В качестве материалов отделки салона использованы натуральная кожа и искусно обработанный металл. Стоит также отметить наличие система City Safety с технологией автоматического торможения, которая распознает другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге в дневное и ночное время. Дополненная функцией автоматического подруливания, система предотвращает выезд на полосу встречного движения и позволяет избежать лобового столкновения.

«Автоиндустрия сегодня находится в процессе коренной трансформации, связанной с изменением потребительских привычек и образа жизни жителей мегаполисов. Volvo первым из автомобильных брендов в России реагирует на эти тенденции и предлагает потребителю полноценную альтернативу традиционной покупке автомобиля», – заявил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

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