Объявлены цены на LADA Granta Cross

АВТОВАЗ объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня. Как отмечается, новинка стала самым доступным автомобилем среди других Cross-версий LADA.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье. Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях. Кроме того, LADA Granta Cross отличают 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, полированная поверхность и брутальный рисунок крупных спиц.

В базовую комплектацию LADA Granta Cross включена климатическая система и рейлинги на крыше. Автомобиль получил полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит «пескоструй» и удары гравия. Энергоемкая подвеска модели сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. При разработке LADA Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Это позволяет эффективно преодолевать сугробы и колеи, безопасно парковаться у высоких бордюров, и существенно расширяет возможности автомобиля.

В базовой комплектации Classic автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. в паре с механической коробкой и предлагается от 554 тыс. 900 рублей. Помимо климатической системы, в состав оснащения вошли атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка.

LADA Granta Cross в комплектации Comfort предлагает выбор из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач. Автомобиль с силовым агрегатом 1.6 л 87 л.с. и МКП стоит от 577 тыс. 900 рублей, версия со 106-сильным мотором и МКП оценена в 592 тыс. 900 рублей, а стоимость LADA Granta Cross с двигателем 106 л.с. и АМТ стартует от 617 тыс. 900 рублей.

Комплектация Comfort включает такое оборудование как обогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками, подушка безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

LADA Granta Cross в топовой версии Luxe можно приобрести по цене от 618 тыс. 900 рублей (двигатель 106 л.с МКП) или от 643 тыс. 900 рублей (двигатель 106 л.с. АМТ). В список стандартного оборудования входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники.

Напомним, производство LADA Granta Cross стартовало на АВТОВАЗе в конце мая. Отметим, новый универсал с улучшенной проходимостью станет пятой моделью нового семейства LADA Granta. Как сообщалось ранее, во втором полугодии на российский рынок также должна выйти «заряженная» LADA Granta Sport.

По итогам четырех месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 47% и составила 41278 единиц.