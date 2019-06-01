03.06.19 Прочитали 1719 раз

Hyundai представила в России лимитированную серию Solaris

Hyundai представила в России лимитированную серию Solaris

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
Все омнибусы

Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series. Стоимость новинки начинается от 880 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Тираж лимитированной серии – 6 тыс. автомобилей, продажи продлятся по октябрь 2019 года.

Solaris Super Series построен на базе комплектации Comfort и дополнительно оснащается навигационной системой с сенсорным экраном 7'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), задними датчиками парковки, климат-контролем, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя. Автомобили этой серии отмечены также специальной эмблемой Super Series.

Под капотом Hyundai Solaris лимитированной серии установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 123 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой автоматической или механической трансмиссией.

Напомним, седан Hyundai Solaris второго поколения производится на заводе компании в Санкт-Петербурге. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был реализован 19391 автомобиль этой модели (-8%). В результате Hyundai Solaris вошел в ТОП-5 российских бестселлеров, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие ещё модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены спецверсии hyundai hyundai solaris

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

KIA Rio – самый распространенный автомобиль в Подмосковье

27 мая 2019

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («АВТОСТАТ»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько стоят самые популярные автомобили в России?

24 мая 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью