Hyundai представила в России лимитированную серию Solaris

Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series. Стоимость новинки начинается от 880 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Тираж лимитированной серии – 6 тыс. автомобилей, продажи продлятся по октябрь 2019 года.

Solaris Super Series построен на базе комплектации Comfort и дополнительно оснащается навигационной системой с сенсорным экраном 7'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), задними датчиками парковки, климат-контролем, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя. Автомобили этой серии отмечены также специальной эмблемой Super Series.

Под капотом Hyundai Solaris лимитированной серии установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 123 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой автоматической или механической трансмиссией.

Напомним, седан Hyundai Solaris второго поколения производится на заводе компании в Санкт-Петербурге. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был реализован 19391 автомобиль этой модели (-8%). В результате Hyundai Solaris вошел в ТОП-5 российских бестселлеров, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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