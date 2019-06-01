LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Автопарк муниципальной полиции словацкого города Гуменне пополнился универсалом LADA Vesta SW Cross. Машину приобрели на средства городского бюджета у одного из официальных дилеров марки, пишет портал Wroom.ru.

До этого местная полиция (в отличие от федеральной полиции, она занимается, в основном, патрулированием и обеспечением общественного порядка) Гуменне ездила на автомобилях KIA Ceed 2011 года выпуска и Skoda Fabia 2013 года выпуска. Как отмечают в администрации города, обе машины имеют пробег более 100 тыс. км и находятся не в самом лучшем техническом состоянии, поэтому и появилась необходимость в обновлении автопарка. Среди причин, по которым была выбрана LADA Vesta SW Cross местные власти называют вместительный салон, большой дорожный просвет и умеренную цену.

Между тем, ранее АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный минувшей осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Если учесть скромный объем продаж автомобилей LADA в Европе (их доля составляет заметно ниже 0,1% всего рынка), такие инвестиции едва ли себя оправдают. По официальной версии, экспортное направление АВТОВАЗа будет сосредоточено на рынках СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), а также Латинской Америки и Ближнего Востока.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год объем экспорта легковых машин отечественной марки в Евросоюз составил 5,1 тыс. единиц. Среди моделей LADA самой популярной у европейцев является внедорожник 4х4 с долей более 70%. В 2018 году в страны ЕС было отправлено 3822 таких автомобиля. Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).

Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявили, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы.

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