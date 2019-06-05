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Рост рынка автомобилей с пробегом отмечен у всех премиум-брендов

Рост рынка автомобилей с пробегом отмечен у всех премиум-брендов

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России превысил 1,6 млн единиц. Это на 2,8% больше, чем год назад. 

При этом рыночный рост наблюдается как в массовом, так и в премиальном сегменте. Эксперты отмечают, что на долю премиум-сегмента пришлось около 10% рынка автомобилей с пробегом. В количественном выражении это составило 153,2 тыс. единиц (+2,6%).

В тройке лидеров на рынке премиальных автомобилей с пробегом традиционно присутствуют три немецких бренда: Mercedes-Benz (38,7 тыс. шт.; +1,9%), BMW (35,2 тыс. шт.; +2,8%) и Audi (28,4 тыс. шт.; +0,1%). За отчетный период на них суммарно пришлось более 65% этого рынка. За ними следуют японский Lexus (14,9 тыс. шт.; +5,9%) и шведский Volvo (9,9 тыс. шт.; +0,1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам января – апреля нынешнего года все премиальные марки показывают положительную динамику вторичного рынка. Причем у отдельных брендов даже зафиксирован двузначный рост.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок премиум-марки автомобили с пробегом марки-лидеры audi bmw lexus mercedes-benz volvo

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