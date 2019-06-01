03.06.19 Прочитали 168 раз

В структуру ОСАГО и каско ввели финансовых омбудсменов

В структуру ОСАГО и каско ввели финансовых омбудсменов

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
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С 1 июня 2019 года изменился порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с возмещением ущерба по ОСАГО, каско и ДСАГО. Теперь, в соответствии с ФЗ - 123 (от 4 июня 2018 года) если участникам ДТП и страховым компаниям не удается договориться, есть расхождения по компенсационным выплатам - можно будет обратиться к финансовым омбудсменам.

Как говорится на официальном сайте ГосДумы РФ, жалобу можно подать в электронном виде. Ее обязаны расмотреть за 15 - 30 дней. Для граждан такая процедура будет бесплатной. Интересно, что к финансовым омбудменам можно обратиться не только со "свежими" ДТП, но и по тем делам, которые не были завершены и не закончились справедливыми выплатами раньше (ограничение по времени - дела до 3 лет давности). Однако, если по вашему финансовому спору уже было вынесено судебное решение, омбудсмены вмешиваться не станут, поскольку не имеют права менять решение судебных инстанций.

Еще одно нововведение по ОСАГО произошло с 1 июня. Расширен круг лиц, которые имеют право на получение компенсационных выплат в случае ДТП. Так, например, по договору ОСАГО выплаты теперь сможет получить наследник или представитель потерпевшего (с нотариальным правом на их получение).

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго реформа осаго

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