01.06.19 Прочитали 1443 раз

С 1 июня в РФ действуют новые правила автотюнинга

С 1 июня в РФ действуют новые правила автотюнинга

Портрет автовладельца
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Сегодня в нашей стране вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей. Соответствующее Постановление N 413, определяющее порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, в апреле было подписано Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым часто увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр. Утвержденными правилами четко прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения.

Согласно Постановлению, прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в специализированную лабораторию и получить заключение. При этом под лабораторией понимается организация, аккредитованная на проведение таких работ. Затем это лабораторное заключение внесут в реестр, который появится немного позже. Далее по процедуре – обращение в ГИБДД, затем – к производителю работ на установку желаемого оборудования. Следующий этап – снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Последний шаг – техосмотр в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Документом также определен перечень причин, по которым автовладельцу могут отказать в выдаче разрешения на изменения конструкции автомобиля – причем, как с точки зрения документов, так и с точки зрения технического соответствия.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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