01.06.19 Прочитали 75 раз

Пикапы Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России из-за плафона освещения

Пикапы Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России из-за плафона освещения

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В последний день весны компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве 330 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Как отмечает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, произведенные с февраля по апрель 2018 года.

В качестве причины отзывной кампании пикапов называется недостаточно надежное закрепление плафона освещения пространства для ног со стороны водителя. Это может привести к выпадению плафона из крепления и его застреванию в районе педали тормоза. При определенных условиях это чревато тем, что педаль тормоза может полностью не вернуться в начальное положение. Из-за этого стоп-сигналы автомобиля будут гореть постоянно, и водителям в идущих сзади автомобилях будет непонятно, действительно ли производится торможение. Также в определенных случаях могут происходить и задержки торможения различной силы, что грозит увеличением тормозного пути и риском возникновения аварии.

Официальные дилеры Mercedes-Benz в России проинформируют владельцев пикапов X-Class, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих автомобилях плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае нынешнего года это уже третий по счету отзыв автомобилей немецкого премиум-бренда. Напомним, что ранее отзывная компания проводилась для моделей Mercedes-Benz S-Class, C-Class, E-Class и GLK.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили отзыв сегмент pickup mercedes-benz mercedes-benz x-class

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