Toyota Supra доступна для заказа в России

Российские дилеры Toyota сегодня начали прием заказов на спорт-купе Toyota Supra нового поколения, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 новых спорткара, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, 3 из 22 автомобилей будут представлять уникальную лимитированную серию A90 Edition 1. Внешне они отличаются окраской кузова серой эмалью StormGray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и интерьером, отделанным красной кожей.

Агрессивный внешний вид спорткару Supra придают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». При этом все элементы дизайна имеют исключительно практический характер: они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают отличную аэродинамику и минимальную подъемную силу.

Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, оптимальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет отличный баланс управляемости и поворачиваемости.

Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Продажами и обслуживанием новой Toyota Supra в России будут заниматься 13 дилерских центров: три в Москве («Тойота Центр Измайлово», «Тойота Центр Внуково», «Тойота Центр Отрадное»), два в Санкт-Петербурге («Тойота Центр Пулково», «Тойота Центр Пискаревский»), три в Ростове-на-Дону («Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Запад»), два в Краснодаре («Тойота Центр Краснодар», «Тойота Центр Краснодар Север») и по одному в Сочи («Тойота Центр Сочи»), Минеральных Водах («Тойота Центр Минеральные воды») и Новороссийске («Тойота Центр Новороссийск»).

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