31.05.19 Прочитали 847 раз

Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против»

Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против»

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Представители каршеринга уже не раз заявляли, что один такой автомобиль, взятый в краткосрочную (поминутную) аренду через смарт-приложение, способен заменить от 8 до 15 личных авто. А наняв машину с водителем (такси), человек, совершая поездку из некоего пункта А в пункт Б, получает еще и возможность расслабиться и не следить за дорогой. Не за горами уже и потенциально грозящие отнять руль у людей машины-беспилотники. Но значит ли все это, что эре личного владения автомобилями приходит конец?

АвтоMail.ru решил пригласить экспертов из автомобильного бизнеса (автопроизводителей, автохолдингов, а также каршеринга, райдшеринга) и представителей общественности обменяться мнениями на сей счет, взвесить все «за» и «против» и попытаться поставить точку в этом споре. Круглый стол по теме «Личный автомобиль: за и против» состоится 4 июня в офисе Mail.Ru Group.

В числе приглашенных экспертов значатся Александр Горный (Ситимобил), Андрей Каменский (Авилон), Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover), Юрий Николаев (издание о каршеринге Truesharing.ru), Сергей Кириллов (PSA Peugeot Citroen), Дмитрий Щербаков (Хендэ Мотор СНГ), Евгения Затеева (МатрёшCar). Модератор: Вячеслав Михайлов (ВТБ Лизинг).

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: >>> 

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили каршеринг

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