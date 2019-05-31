На данный момент ряд дилеров Nissan, помимо традиционного подхода, готовы предложить своим клиентам возможность покупки автомобиля в режиме online. Первым в конце 2018 года эту услугу начал предлагать дилер в Новосибирске, а сейчас уже 14 дилеров Nissan ввели у себя систему online-продаж. Об этом в интервью агентству АВТОСТАТ сообщила Ирина Камнева, менеджер по развитию цифровых инструментов компании Nissan.

По словам Ирину Камневой, «цифровая концепция Nissan подразумевает соединение онлайн- и оффлайн-опыта и создание некоего симбиоза. Это происходит с помощью нескольких инструментов. Есть дилерский сайт, есть стойка Design Lab («лаборатория дизайна»), которая находится в дилерском центре и есть планшетное приложение Smart Tool.

Клиент, сидя у себя дома, заходит на дилерский сайт, конфигурирует себе автомобиль (на сайте есть 3D-конфигуратор и любой может с помощью кода получить собранную конфигурацию себе на телефон). Придя в дилерский центр, он может раскрыть этот QR-код с помощью своего мобильного телефона и в 3D посмотреть на стойке автомобиль – покрутить-повертеть его на экране, изменить цвет, комплектацию, добавить аксессуары и прочие опции. Далее эту собранную конфигурацию можно перекинуть в планшет продавца для расчета индивидуального коммерческого предложения».

О том, как происходит цифровая трансформация дилерской сети Nissan, читайте в интервью на сайте «АВТОСТАТ».