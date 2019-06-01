Jaguar Land Rover открыл обновленный дилерский центр в Челябинске

Компания Jaguar Land Rover Россия открыла в Челябинске обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «Планета Авто». Здание центра теперь выполнено в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH, которая глобально внедряется британским концерном начиная с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, трехэтажное здание дилерского центра общей площадью 1535 кв. м располагает просторным шоу-румом в 650 кв. м, что позволяет разместить до 10 автомобилей Jaguar Land Rover одновременно, включая главную новинку компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-Pace. В демонстрационной зоне площадью свыше 351 кв. м расположены сертифицированные автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, реализуемые по программе Approved.

Слесарный цех площадью 489 кв. м имеет 7 подъемников и 9 постов приемки, каждый из которых позволяет производить весь спектр сервисных услуг. Помимо этого, дилерский центр предлагает один пост интерактивной приемки: клиенты могут контролировать процесс обслуживания лично или посредством специального сервиса Video Capture. Посетителям также доступны конфигуратор, зоны отдыха, продажи аксессуаров и сувенирной продукции и кафе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года в России было реализовано 3282 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 10% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 2645 внедорожников Land Rover (-9%), в то время как реализация Jaguar составила 637 автомобилей (-14%).

Напомним, накануне российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на новый Jaguar XE, который поступит в продажу осенью 2019 года. Новинка представлена в комплектациях S, SE, а также в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE по цене от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей.

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