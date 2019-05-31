Новый кроссовер Chery Exeed ожидается в России в 2020 году

Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был замечен на одной из парковок в Москве. В компании Chery газете «Известия» сообщили, что данная машина ввезена для того, чтобы представить ее дилерам марки. Между тем известно, что модель пока не сертифицирована, и одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на нее не получено.

Напомним, кроссовер Chery Exeed был представлен в рамках Шанхайского автосалона 2019 года. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с., который работает в паре 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный. Дорожный просвет составляет 160 мм. Цены и комплектации для российского рынка, вероятнее всего, будут объявлены ближе к началу продаж.

Кроме того, на Шанхайском автосалоне был представлен седан Chery Arrizo GX, чьи продажи в России также должны начаться в 2020 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Chery начали продажи кроссоверов Tiggo 7 в комплектации Sport. До сих пор в автосалонах были доступны только версии Elite и Luxury стоимостью 1 млн 279 тыс. 900 рублей и 1 млн 369 тыс. 900 рублей соответственно. Самая мощная «семерка» неожиданно оказалась и самой доступной – 1 млн 199 тыс. 900 рублей. Новый Chery Tiggo 7 в версии Sport оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи Chery в России составили 1796 автомобилей (-5%). Бестселлером марки является среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.