В мае 12 брендов изменили розничные цены на автомобили

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать цены на новые легковые автомобили всех производителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц рекомендованные розничные цены изменились у 12 из них.

Некоторые марки ограничились повышением цен только на одну модель из всего модельного ряда. Так поступили, например, немецкий Mercedes-Benz со своим пикапом Х-Klasse, японский Lexus с кроссовером NX300h и корейский Genesis с седаном G80. У массовых брендов прибавку к цене получили хэтчбек Fiat 500, кроссовер Chery Tiggo3 и седан Hyundai Sonata.

Другие автопроизводители подняли цены сразу на все или большинство моделей из продуктовой линейки. Так, подорожал весь модельный ряд у чешского бренда Skoda и японского Suzuki. Обновили ценники некоторые модели французской марки Renault, немецкой Porsche и корейской KIA.

Однако в некоторых компаниях отмечалось снижение или разнонаправленное изменение цен на автомобили. Так, довольно существенно потерял в цене японский седан Infiniti Q50, а российский УАЗ, понизив цену на «Пикап», поднял ее на другой свой внедорожник – «Хантер».

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».