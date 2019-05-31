01.06.19 Прочитали 418 раз

В мае 12 брендов изменили розничные цены на автомобили

В мае 12 брендов изменили розничные цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать цены на новые легковые автомобили всех производителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц рекомендованные розничные цены изменились у 12 из них.

Некоторые марки ограничились повышением цен только на одну модель из всего модельного ряда. Так поступили, например, немецкий Mercedes-Benz со своим пикапом Х-Klasse, японский Lexus с кроссовером NX300h и корейский Genesis с седаном G80. У массовых брендов прибавку к цене получили хэтчбек Fiat 500, кроссовер Chery Tiggo3 и седан Hyundai Sonata.  

Другие автопроизводители подняли цены сразу на все или большинство моделей из продуктовой линейки. Так, подорожал весь модельный ряд у чешского бренда Skoda и японского Suzuki. Обновили ценники некоторые модели французской марки Renault, немецкой Porsche и корейской KIA.  

Однако в некоторых компаниях отмечалось снижение или разнонаправленное изменение цен на автомобили. Так, довольно существенно потерял в цене японский седан Infiniti Q50, а российский УАЗ, понизив цену на «Пикап», поднял ее на другой свой внедорожник – «Хантер».  

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».

, источник: www.autostat.ru

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