Geely привезет в Россию кросс-купе на платформе Volvo

Компания Geely в начале 2020 года планирует вывести на российский рынок новый купе-кроссовер FY11. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Джили-Моторс" Чжан Шоухэ, добавив, что приподнятый хэтчбек Geely GS (Emgrand Cross) приедет в Россию в третьем квартале 2019 года, а кроссовер SX11 - в четвертом. Кроме того, в конце этого года на российском рынке должен появиться обновленный кроссовер Geely Atlas.

Как пишет "Российская газета", в Китае цены на SX11 составляют от 135,8 до 216,8 тысячи юаней - примерно 1,27-2,03 млн рублей. И в России, скорее всего, появятся более дорогие версии. В частности, машина с 2-литровым турбодвигателем Volvo B4204T с отдачей в 238 л.с. (350 Нм), который сочетается с 8-диапазонным "автоматом" Aisin и передним или полным приводом.

В списке оснащения модели, в частности, значатся функция распознавания водителя по лицу, которая идентифицирует человека за рулем и активирует ранее сделанные им установки. Кроме того, доступны адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, мониторинг "слепых" зон, камера кругового обзора, помощник парковки и беспроводная зарядка. Впрочем, вероятно, российские спецификации могут отличаться от китайских - в том числе для того, чтобы цена получилась приемлемой. Обо всем этом информация наверняка появится до конца года. Между тем, стало известно, что производство Geely SX11 может быть налажено на белорусском заводе "БелДжи".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 2352 автомобиля, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России является кроссовер Geely Atlas.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».