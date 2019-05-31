АВТОВАЗ продолжит выплачивать своим дилерам инвестиционный бонус

АВТОВАЗ продлил в 2019 году для своих дилеров возможность получения инвестиционного бонуса в размере 1% от оборота проданных автомобилей. Это должно помочь ему завершить ребрендинг дилерской сети до конца года, говорится в письме автоконцерна, с копией которого ознакомилась газета «Ведомости».

Для получения инвестиционного бонуса дилеру нужно подтвердить соответствие автосалона архитектурным стандартам бренда. Требования касаются внешнего и внутреннего оформления дилерского центра (серо-оранжевая отделка вместо прежней бело-синей), зонирования, выбора мебели, освещения и пр. На начало года только 150 центров продаж и сервисного обслуживания автомобилей LADA соответствовали стандартам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году АВТОВАЗ продолжил активное обновление дилерской сети LADA, являющейся самой большой на территории России – 288 центров продаж и сервисного обслуживания. В прошлом году свои двери открыли 16 новых автосалонов, а результатом активной работы по обновлению стандартов внутреннего и внешнего оформления стали 150 центров, достигших 100% соответствия новым стандартам марки. Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей также показали положительную динамику. Рост товарооборота составил 7%.

В 2019 году АВТОВАЗ рассчитывает сохранить продажи в России на уровне прошлого года, когда было реализовано 360,2 тыс. автомобилей LADA, с возможностью небольшого роста, рынок предварительно оценен в пределах значений 2018 года (1,8 млн легковых машин и LCV). Об этом ранее заявил глава совета директоров компании Сергей Скворцов. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 114679 машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности. Рыночная доля АВТОВАЗа в отчетный период составила 21,2% против 20,1% годом ранее.