«Соллерс» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

На прошедшем вчера собрании акционеров «Соллерс» принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Напомним, в прошлом году Группа «Соллерс» получила выручку по МСФО в размере 39 479 млн рублей, что на 10,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей, показатель EBITDA margin -1,2%, сообщает пресс-служба компании. Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился до 6 243 млн рублей по итогам 2018 года, годом ранее он составлял -1 121 млн рублей. По результатам 2018 года группа «Соллерс» получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

Как говорил ранее первый заместитель генерального директора «Соллерс» Николай Соболев, 2018 год стал серьезным вызовом для компании за счет значительного сокращения государственных программ по стимулированию спроса, а также роста цен на металл и как следствие на ряд комплектующих, что оказало существенное влияние на объемы и доходность продаж автомобилей УАЗ. При этом группе «Соллерс» удалось достичь роста выручки на 10,4% за счет расширения линейки модификаций и спецверсий на базе автомобилей УАЗ. Он добавил, что в 2019 году Ульяновский автозавод продолжит работу по обновлению модельного ряда и запуску принципиально новой грузопассажирской платформы.

Николай Соболев также отметил, что компания «Соллерс» стремится занять лидирующие позиции в сегменте LCV в России, и линейка коммерческих автомобилей УАЗ в сочетании с линейкой автомобилей Ford Transit позволит предлагать российским покупателям полную гамму решений во всех ценовых и продуктовых нишах данного сегмента. «Мы видим большой потенциал для дальнейшего увеличения рыночной доли Ford Transit и роста объемов продаж этих автомобилей в течение ближайших нескольких лет», – заявил он.

Напомним, «Соллерс» получит 51% в обновленном СП Ford Sollers, которое сосредоточится на производстве и продажах линейки легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Ford Motor Company сохранит долю в уставном капитале СП в размере 49%. Обновленное СП Ford Sollers будет создано на базе существующего «Форд Соллерс Елабуга», владеющего автомобильным заводом в Особой экономической зоне «Алабуга». Операционная деятельность обновленного СП начнется с 1 июля 2019 года. В периметр деятельности СП будет входить производство и дистрибуция коммерческих автомобилей Ford Transit, а также реализация программ локализации и дальнейшего развития линейки спецавтомобилей, которые должны укрепить безусловное лидерство Ford Transit среди иностранных брендов в сегменте LCV.

Как отмечается, решение перезапустить СП Ford Sollers для работы на российском рынке легких коммерческих автомобилей было принято акционерами исходя из высокой оценки потенциала роста этого рыночного сегмента в России и тех сильных конкурентных преимуществ автомобилей Ford Transit, которые обеспечат обновленному СП значительный рост операционной эффективности и прибыльности бизнеса. Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы «Соллерс» по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.

По словам генерального директора «Соллерс» Вадима Швецова, развитие партнерства с компанией Ford вокруг производства и продвижения Ford Transit станет важным элементом реализации стратегии группы «Соллерс» по лидерству в сегменте легких коммерческих автомобилей. Благодаря новой конфигурации СП с Ford, а также сотрудничеству с Isuzu и развитию продуктов УАЗ доля «Соллерс» на рынке LCV в ближайшие несколько лет должна вырасти более чем вдвое. Это станет возможным благодаря синергиям в локализации компонентной базы и в продвижении на рынок полной линейки легких коммерческих автомобилей, удовлетворяющей все возможные продуктовые потребности покупателей в самом широком ценовом диапазоне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи коммерческих автомобилей УАЗ на российском рынке увеличились на 1,1% до 20586 автомобилей (УАЗ «Профи», «Буханка» и «Карго»). Реализация Ford Transit составила 12855 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с 2017 годом.