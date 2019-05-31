Jaguar завершает производство флагманского седана XJ

Компания Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ – последний автомобиль сойдет с конвейера предприятия в британском Солихалле 5 июня.

Как пишет портал Autonews.ru, Jaguar XJ нынешнего поколения (X351) выпускается с 2010 года, а последнее обновление модель претерпела в 2015 году. Седан доступен как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой, а в его линейку двигателей входят 3,0-литровые бензиновые и дизельные моторы V6.

За девять лет было реализовано более 120 тыс. седанов XJ. При этом в последнее время продажи модели резко упали. К примеру, в Европе Jaguar XJ разошелся тиражом всего в 1099 автомобилей, а в США компания реализовала 1579 машин.

Последние несколько лет компания Jaguar ведет разработку флагманского седана следующего поколения, который должен получить полностью электрическую силовую установку. По неофициальным данным, новинка получит четыре электромотора мощностью по 200 л.с. каждый и комплект аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S и Porsche Taycan.

На данный момент Jaguar уже продает свою первую полностью электрическую модель – I-Pace. Кроссовер комплектуется двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км/ч. Моторы питаются от комплекта литийионных батарей на 90 кВтч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP). В России цены на кроссовер начинаются с отметки 6,1 млн рублей.

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