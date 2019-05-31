«Автотор» в 2018 году инвестировал в развитие 700 млн рублей

Общий объем инвестиций «Автотора» в форме капитальных вложений в здания, сооружения и новое оборудование в 2018 году составил порядка 700 млн рублей. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, «Автотор» совместно с действующими партнерами компании последовательно инвестирует в инновационное обновление, исполнение поэтапного плана по углублению технологии производства на всех предприятиях, создание новых мощностей, включая мощности для производства автомобилей по полному циклу.

Очередной этап развития комплекса, предназначенного для производства автомобилей по полному циклу (сварка, окраска, сборка), реализованный в 2018 году, был связан с созданием и введением в эксплуатацию дополнительных мощностей по выпуску в режиме CKD моделей коммерческих автомобилей Hyundai: HD65, HD35 и HD35 City.

Для реализации данного проекта был создан новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки. При подготовке производства дополнительно введена в действие новая окрасочная камера специально для окраски рам грузовых автомобилей и дождевальная камера для проверки герметичности кабин. Также для проверки тормозной системы установлен новый тормозной стенд. Сварка кабин HD35 и HD35С осуществляется на той же линии, что и сварка кабин HD78 и HD65.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия по сварке кузовов, которая позволяет производить до 25 тысяч кузовов автомобилей в год. С начала 2019 года общий объем инвестиций в модернизацию и расширение производства «Автотора», в частности, по введению в эксплуатацию новой сварочной линии составил порядка 10 млн евро.

Напомним, по итогам 2018 года на предприятиях «Автотора» произведено 203218 автомобилей, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, впервые за 25 лет деятельности компании достигнуты проектные показатели по всем ключевым направлениям. Достигнут рекордный темп производства – каждые 60 секунд с конвейеров «Автотора» сходит новый автомобиль.