31.05.19 Прочитали 671 раз

Новый GAC GS8 ожидается в России в сентябре

Новый GAC GS8 ожидается в России в сентябре

Обзор автомобильного рынка России
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Флагманский семиместный внедорожник GAC GS8 станет первой моделью GAC на российском рынке.  Как сообщил порталу «Китайские автомобили» президент компании GAC Motor Юй Цзюй, новинка ожидается в нашей стране в сентябре этого года, а во второй половине 2020-го должен появиться рестайлинговый GS8.

Кроме того, GAC Motor планирует привезти в Россию минивэн GM8 и компактный кроссовер GS5. Представители GAC Motor говорят, что их автомобили оцениваются выше, чем другого премиального бренда из Поднебесной – Haval. Это может означать, что цены на модели GAC будут выше, чем у конкурента.

Между тем, около 60 дилерских центров по всей России подали заявки на сотрудничество с GAC Motor. На данный момент определены первые восьмь дилеров: «Авис Групп» («РИА Авто», Москва), «Экспо Кар» (Санкт-Петербург), «DM-Авто» (Краснодар), «Автоцентр ГАЗ-Лидер» (Саратов), «Регион Авто» (Воронеж), «Автоцентр «Шанс» (Орел), «АвтоТракт» (Владимир) и «Авто Град» (Новокузнецк Кемеровской области). Сейчас GAC Motor рассматривает всех дилеров в городах-миллионниках. Ожидается, что в августе завершится строительство дилерских центров.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе. При этом компания намерена сделать ставку в России на сегмент SUV, а также выйти на рынок пикапов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили gac

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