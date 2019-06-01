Импорт иномарок в Приморье с начала года вырос почти вдвое

С начала 2019 года по состоянию на 27 мая сотрудники Владивостокской таможни оформили 26665 автомобилей, ввезенных на территорию России. Это почти в два раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них оформлено 955 электромобилей Nissan Leaf, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

В мае Владивостокская таможня оформила 4850 автомобилей, из них 44 электромобиля Nissan Leaf. Еще 33 автомобиля этой модели находятся в работе таможенных постов Владивостокской таможни.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) временный порядок по ввозу в Россию подержанных автомобилей с правым расположением руля. Согласно этому решению, жителям ДФО с 27 ноября 2018 года разрешено ввезти по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

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