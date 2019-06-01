Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года в России было реализовано 7 784 новых автомобиля С-класса и 7 781 автомобиль - D-класса. Таким образом, спустя три месяца сегмент С вернулся в тройку лидеров российского авторынка, имея столь минимальный разрыв.

Напомним, что в феврале нынешнего года сегмент D впервые в истории нашего рынка опередил по продажам сегмент С, а в марте закрепил свой успех. Впрочем, если рассматривать итоги четырех месяцев, то автомобилей D-класса было реализовано больше, чем машин С-класса (29 698 и 28 376 шт. соответственно).

Узнать о том, какие автомобили этих и других сегментов предпочитают жители нашей страны, можно из специально подготовленной инфографики, а определить их стоимость на вторичном рынке вам поможет калькулятор «Оценить авто».