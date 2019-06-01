«Сузуки Мотор Рус» вошла в ТОП-3 европейских дистрибьюторов Suzuki

Российское представительство Suzuki расположилось на третьем месте в рейтинге Suzuki Motor Corporation среди европейских автомобильных дистрибьюторов Suzuki по итогам программы «Service Award for Distributors» за 2018 финансовый год.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», показатель качества работы представительства ежегодно складывается из целого ряда критериев, определенных Suzuki Motor Corporation. В 2018 финансовом году оценивались следующие критерии: работа, направленная на улучшение качества автомобилей Suzuki; эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами; организация профессионального технического обучения дилеров Suzuki; соблюдение дилерами Suzuki стандартов и процедур автопроизводителя.

По перечисленным критериям дистрибьютерам выставлялись оценки, которые складывались в общий балл. Наибольшее количество баллов представительство Suzuki в России получило за проделанную работу по улучшению качества автомобилей Suzuki и эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Компания «Сузуки Мотор Рус» уделяет огромное внимание работе со своими дилерами. Помимо оценки лучших, компания ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания.

«В России у Suzuki очень высокие требования к работе наших дилеров. При этом мы не забываем и об улучшении качества автомобилей, адаптируем их для российских условий и стараемся быть максимально лояльными к нашим клиентам – многочисленные акции и скидки уже стали традиционными», – заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи кроссовера Suzuki SX4 в нашей стране составили 377 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В целом российские дилеры Suzuki в январе – апреле реализовали 1746 автомобилей – на 27% больше, чем годом ранее. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин). Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения осенью нынешнего года. А в феврале на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Также компания планирует представить в России целый ряд специальных версий уже имеющихся на рынке автомобилей Suzuki.

Так, недавно компания Suzuki начала продажи в России специальной серии кроссовера SX4 Tabi powered by Pioneer, созданной в коллаборации с японской компанией Pioneer – одним из мировых лидеров по производству аудио- и видеоэлектроники. Кроссовер Suzuki SX4 Tabi произведен в количестве 50 экземпляров: 25 автомобилей с двигателем объемом 1,6 л с передним приводом и 25 автомобилей с турбомотором 1,4 л с полным приводом.

Какие новинки можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».