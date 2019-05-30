Infiniti Q30 и QX30 покидают российский рынок

Компания прекратила поставки в Россию хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей этих моделей, сообщает портал Wroom.ru.

Напомним, в марте этого года компания Infiniti объявила о реструктуризации бизнеса, уходе с европейского рынка и прекращении выпуска моделей Q30 и QX30 на заводе в Великобритании. Производство этих автомобилей завершится летом, но их поставки в Россию уже остановлены, сообщили в пресс-службе компании.

Хэтчбек Infiniti Q30 предлагался на российском рынке с бензиновыми турбомоторами 1.6 (149 л. с.) и 2.0 (211 л. с.), с передним или полным приводом по цене от 1млн 770 тыс. рублей. Кроссовер Infiniti QX30 был доступен только с 2,0-литровым двигателем и полноприводной трансмиссией по цене от 2 млн 281 тыс. рублей.

Продажи автомобилей Infiniti Q30 и Infiniti QX30 стартовали на российском рынке осенью 2016 года, но спрос на них был низким. Например, в прошлом году дилеры реализовали 133 кроссовера и лишь 29 хэтчбеков.

Если не считать исчезновения из модельного ряда двух непопулярных машин, уход Infiniti с европейского рынка никак не отразится на России: компания продолжит делать основную ставку на кроссоверы. В глобальном масштабе Infiniti собирается уделять особое внимание электромобилям, а основными рынками сбыта марки останутся Китай и Северная Америка.

Напомним, ранее российские дилеры Infiniti начали прием предзаказов на обновленный кроссовер QX60 2019 модельного года, продажи которого начнутся в июне. Автомобиль предлагается в обновленных эксклюзивных версиях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 283 л.с. и полным приводом. Для QX60 с 2,5-литровым гибридным двигателем и полным приводом будут доступны только комплектации Elite и Hi-tech. Цены на новинку составляют от 3 млн 145 тыс. рублей до 3 млн 975 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 1402 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti доступны спортивный седан Q50, спортивное купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80.