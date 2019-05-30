Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года в России было реализовано 55 859 новых кроссоверов и внедорожников. При этом по объемам продаж сегмент SUV впервые за долгое время уступил лидерство на российском рынке.

Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом. Причем в последний раз сегмент В лидировал на российском рынке в августе 2017 года, а следующие 19 месяцев неизменно побеждал SUV.

Тем не менее, если рассматривать итоги 4 месяцев нынешнего года, то сегмент кроссоверов и внедорожников остается крупнейшим на нашем рынке (215 971 шт.), а сегмент В занимает второе место (195 816 шт.). Таким образом, суммарно им по-прежнему принадлежит свыше 80% рынка.

О том, какие модели являются самыми популярными в этих и других сегментах российского рынка, можно узнать здесь.

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