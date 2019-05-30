Правительство утвердило новый порядок доступа к господдержке в автопроме

Правительство приняло новые правила доступа к господдержке в автопроме – речь идет о балльной системе подсчета локализации автомобилей, утвержденной постановлением №661 от 25 мая. Документ, в частности, устанавливает порог доступа к СПИК (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции). По идее вице-премьера Дмитрия Козака, все концерны должны подписать СПИК до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), без них производство в России будет нерентабельным. Однако этот срок до сих пор нигде не был указан, пишет газета «Коммерсант».

Теперь инвесторы, которые планируют заключить СПИК после 1 июля, должны будут взять на себя обязательства набрать не менее 7 тыс. баллов по 90% производимых автомобилей в любом из годов реализации контракта. К примеру, минимальные условия, на которых сегодня заключаются СПИК в легковом сегменте, сварка и окраска, дают только 900 баллов, а максимальное число баллов, необходимое для доступа к госзакупкам с 2025 года,– 5,5–5,8 тыс. в зависимости от сегмента (наиболее высокие требования применяются к грузовикам). Отметим, новые требования по операциям формально едины и распространяются на все сегменты техники – легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, автобусы, – но порог доступа к госзакупкам установлен для каждого вида техники отдельно. Максимально возможное число баллов составляет около 7 тыс. (без учета НИОКР, которые оцениваются в 200 баллов за каждые 0,5% выручки на эти цели).

Согласно принятому постановлению, производителям проще всего будет претендовать на такой вид господдержки, как корпоративные программы повышения конкурентоспособности, которые с 2020 года дадут преференциальный доступ, например, к субсидии на транспортировку продукции за рубеж – ее в отрасли считают наиболее эффективным инструментом поддержки экспорта. Для этого в 2019 году нужно набрать 900 баллов, то есть достаточно делать сварку и окраску, с 2022 года – 1,2 тыс. баллов, с 2025 года – не менее 1,4 тыс. баллов.

Минимальная планка доступа к госзакупкам установлена на уровне 2 тыс. баллов, что эквивалентно, например, производству двигателей и коробок передач, штамповке кузова. Предполагается, что баллы начисляют не только за исполнение операций, но и за наличие таких обязательств в СПИК.

Как отмечают в правительстве, теперь только сами автоконцерны должны определять конкретный перечень компонентов и соответствующих баллов для входа в программу господдержки, что позволит автопроизводителям более гибко планировать собственные программы локализации и сделать механизм распределения средств господдержки максимально прозрачным и открытым.

По мнению участников отрасли, в документе задан правильный вектор на локализацию, но сохранились завышенные целевые баллы по госзакупкам, недостижимые даже для глубоко локализованных российских производителей. Потенциально это может остановить закупки российской продукции с высокой долей импортных компонентов, российские аналоги которых не производятся в стране (например, электроника). В итоге пострадают не только производители, но и госведомства и учреждения, которые лишатся возможности закупать социально значимую технику.

В свою очередь, аналитики отмечают, что текущие мощности на авторынке недозагружены, и правительству нет смысла создавать стимулы для прихода новых инвесторов. Ключевая задача сегодня – обеспечить загрузку существующих мощностей и при этом повысить уровень локализации и добавленной стоимости.