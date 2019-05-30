Hyundai запустит в России сервис по аренде своих автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» и инновационный центр «Сколково» планируют создать стартап Hyundai Mobility Lab, целью которого будет разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, основной задачей этого проекта станет разработка и внедрение приложения, с помощью которого клиент может воспользоваться услугами подписки и аренды автомобилей модельного ряда Hyundai. Благодаря этому сервису можно будет дистанционно оформить аренду одного из автомобилей Hyundai на удобный для потребителя период, получая при этом комплекс дополнительных услуг, направленных на создание качественных и комфортных условий.

Любой желающий, даже если он не является клиентом Hyundai, сможет воспользоваться услугами, которые будут предоставляться сервисом Hyundai Mobility. Заявку на оформление подписки можно будет подать онлайн. Старт программы Hyundai Mobility запланирован на вторую половину 2019 года. Инвестиции в проект компания оценивает в 100 млн рублей.