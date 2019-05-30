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Российские продажи Lamborghini в апреле выросли в 3 раза

Российские продажи Lamborghini в апреле выросли в 3 раза

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Lamborghini в России по итогам апреля 2019 года составил 20 экземпляров. Это почти в 3 раза больше результата годичной давности (7 шт.).

Основной объем продаж Lamborghini пришелся на модель Urus, обладателями которой в апреле стали 15 россиян. Напомним, что первый в истории итальянского люксового бренда кроссовер появился на российском рынке во второй половине прошлого года. Еще 5 купленных суперкаров – это модели Huracan (3 шт.) и Aventador (2 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 7 новых автомобилей Lamborghini в апреле было реализовано в Москве. Жители Подмосковья и Санкт-Петербурга купили по 4 таких машины, два экземпляра «получили прописку» в Новосибирской области. По одному автомобилю приобрели в Томской и Cвердловской областях и в Краснодарском крае.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи регионы люксовые автомобили lamborghini lamborghini urus

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