Российские продажи Lamborghini в апреле выросли в 3 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Lamborghini в России по итогам апреля 2019 года составил 20 экземпляров. Это почти в 3 раза больше результата годичной давности (7 шт.).

Основной объем продаж Lamborghini пришелся на модель Urus, обладателями которой в апреле стали 15 россиян. Напомним, что первый в истории итальянского люксового бренда кроссовер появился на российском рынке во второй половине прошлого года. Еще 5 купленных суперкаров – это модели Huracan (3 шт.) и Aventador (2 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 7 новых автомобилей Lamborghini в апреле было реализовано в Москве. Жители Подмосковья и Санкт-Петербурга купили по 4 таких машины, два экземпляра «получили прописку» в Новосибирской области. По одному автомобилю приобрели в Томской и Cвердловской областях и в Краснодарском крае.

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