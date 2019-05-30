Пять признаков, по которым автовладельцы решают, что пора менять антифриз

В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, что влияет на решение автовладельцев менять охлаждающую жидкость в автомобиле и ли нет. Они попросили собственников автомобилей ответить на ряд вопросов, связанных с эксплуатацией и заменой антифриза в их транспортном средстве.

В ходе данного исследования выяснилось, что 47,1% респондентов* – практически каждый второй – при замене антифриза ориентируются на срок его использования, указанный производителем. Причем процент таких автовладельцев оказался чуть выше у тех, кто владеет иномарками. На второе по популярности место вышел ответ – «изменение цвета жидкости (помутнение)», эту причину указали 43,9%. Эксперты отметили, что в этом ответе преобладающее большинство собственников отечественных машин. Ориентируются по пробегу автомобиля 41,9% автолюбители.

В ТОП-5 также попали следующие причины - «Появление в жидкости осадка, грязи, масла, частиц ржавчины» – 35,7% и «Учитывают рекомендации производителя автомобиля» – 32%. Остальные причины для замены охлаждающей жидкости (рекомендации знакомого механика, перегрев двигателя и другие) указали менее 30% респондентов. Эксперты также отметили, что возраст автомобиля накладывает отпечаток на поведение его владельцев в определении срока замены и выборе охлаждающей жидкости.

Более подробно об этом, а также о том, как выбирают антифриз потребители, какие бренды им знакомы и вызывают у них доверие, чьи рекомендации они готовы учитывать при покупке нового продукта – обо всем этом в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев».

*У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа и предложить свой. Общий размер выборки составил более 3000 владельцев легковых автомобилей (выборка построена в полном соответствии с активным парком ТС России).