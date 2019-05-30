Группа PSA может заключить специнвестконтракт до конца июня

Минпромторг рассчитывает заключить специнвестконтракт с Группой PSA до конца июня, если автоконцерн со своей стороны выполнит условия, необходимые для его подписания. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что поданные заявки рассматриваются по существующим правилам. По его словам, в ГосДуме уже прошло первое чтение по СПИКам 2.0, поэтому после июля ведомство будет рассматривать заявки в рамках тех правил, которые будут приняты в рамках СПИК 2.0, пишет агентство "ТАСС".

Как ранее сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, правительство предложило концерну Peugeot-Citroen скорректировать заявку на СПИК, дающий налоговые льготы в обмен на инвестиции. По информации издания, правительство предлагает PSA либо отказаться в рамках контракта от производства легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в России, либо углубить их локализацию до уровня "ГАЗа" и "Соллерса". Сам концерн предлагал в рамках СПИК осуществлять только сварку и окраску LCV.

Напомним, в апреле Группа PSA подала заявку на заключение СПИК с Минпромторгом, целью которого является поддержка развития в России брендов концерна PSA и модернизация производства.