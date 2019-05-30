Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 8,4% до 183259 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 43485 автомобилей (+12,4%). Второе место занимает Германия с показателем 25854 проданных машины (+13,2%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 24604 штуки (+4,7%). Далее идет Испания, где было реализовано 20315 легких коммерческих автомобилей (+7,8%). Замыкает пятерку лидеров Италия, результат которой составил 15100 машин (+15,6%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за апрель составили 9735 единицу (-9,2%).