30.05.19 Прочитали 286 раз

Минпромторг прорабатывает вопрос продления госпрограмм стимулирования спроса на автомобили

Минпромторг прорабатывает вопрос продления госпрограмм стимулирования спроса на автомобили

Обзор автомобильного рынка России
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Минпромторг прорабатывает вопрос продления программ господдержки спроса на автомобили, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Я понимаю примерно, сколько мы потратим, просто рано озвучивать, потому что мы пока не понимаем источник», – добавил он.

Как пишет газета «Ведомости», Минпромторг ищет дополнительные 10 млрд рублей на поддержку автопрома. В этом году для поддержки спроса на автомобили уже была выделена такая же сумма, но деньги закончились в мае.

Напомним, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России росли в 2017–2018 гг. двузначными темпами, но пока не достигли результата рекордного 2012 года. По итогам четырех месяцев 2019-го рынок вновь стал сокращаться – продажи снизились на 1%. Для поддержки спроса в 2019 году, как и в предыдущий год, чиновники запустили программы льготного автокредитования и автолизинга, а также программу субсидирования закупок газомоторной техники.

Как отмечает директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая, что текущие госпрограммы льготного автокредитования призваны поддержать конкретную категорию граждан, а не рынок в целом. Программы становятся все более адресными, а их объем регулируется в зависимости от ситуации на рынке.

В свою очередь, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников считает, что дальнейшее развитие ситуации на авторынке трудно прогнозировать даже в горизонте ближайших месяцев. Динамика рынка в конечном счете будет зависеть от того, какие меры субсидирования спроса будет готово предложить правительство, а также автопроизводители. «Чтобы сохранить положительную динамику автомобильного рынка, необходимо сохранить государственные программы стимулирования спроса хотя бы в объеме 2018 года. В отсутствие мер поддержки со стороны правительства и автомобильных брендов мы не видим оснований для оптимистичных прогнозов», – говорит Владимир Мирошников.

По словам руководителя направления кредитования и страхования ГК «Башавтоком» Анны Красильниковой, любые поддержки, дающие возможность клиенту приобрести автомобиль с выгодой, стимулируют рынок. Поэтому завершение программ, безусловно, отразится на дилерах, так как снова появится отложенный спрос, клиенты будут ждать скидок и только через некоторое время придет понимание, что госпрограммы завершились, но есть выгодные программы от производителей.

Подробнее об эффективности мер господдержки на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей господдержка льготные автокредиты

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