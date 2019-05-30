Продажи китайских автомобилей в Москве выросли на 12%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 4 месяцев 2019 года увеличились на 1%. Между тем, в Москве за это же время их рост оказался более существенным.

Так, с января по апрель объем столичного рынка новых легковых машин китайских брендов составил 959 единиц. Это на 12% выше, чем за тот же период 2018 года.

Лидером среди марок в «китайском» сегменте Москвы является Geely, на долю которого приходится порядка 40%. За 4 месяца нынешнего года жители столицы стали обладателями 373 машин указанного бренда – втрое больше, чем год назад. На втором месте по предпочтениям находится Haval (208 шт.; +44%), а замыкает тройку лидеров Chery (84 шт.; -5%).

Среди моделей тоже лидирует продукция Geely – кроссовер Atlas (291 шт.; рост в 2,8 раза). Кроме него, в ТОП-3 попадают еще Haval H6 (139 шт.; +58%) и Geely Emgrand X7 (71 шт.; рост в 5,5 раза).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи китайских автомобилей в Москве растут на фоне падения всего столичного рынка, которое в январе – апреле составило 7%.

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