Дума приняла поправки в Уголовный кодекс по «пьяным ДТП»

Вчера депутаты ГосДумы приняли во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания для водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения, в результате которого погибли или пострадали люди.

Напомним, в первом чтении документ был принят 14 мая, и основные изменения (дополнения) в законопроект депутаты внесли уже тогда, и «АВТОСТАТ» об этом уже писал, рассказывая, кому наказание грозить не будет (речь шла о послаблениях, связанных с градусами алкоголя, содержащимися в лекарствах и некоторых продуктах). Главное изменение – что действия водителя, совершившего «пьяное ДТП», в результате которого погибли люди (2 и более человек), будет приравнено к «умышленному убийству», и наказание за него будет грозить сроком заключения до 15 лет

Если в такой аварии погиб один человек – утверждено наказание от 5 до 12 лет (раньше было от 2 до 7 лет). Если человек, попавший в ДТП по вине пьяного водителя не погиб, но причинен тяжкий вред его здоровью – теперь речь идет о лишении свободы на срок от 3 до 7 лет (было – до 4 лет).

Кроме всего прочего, депутаты предложили распространить действие обсуждаемых статей УК и на другие виды транспорта – железнодорожный, морской, воздушный. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими воздушными судами или маломерными судами.

Принятый законопроект, согласно процедуре, передан в Совет Федерации. Напомним также, что в конце апреля Президент РФ подписал другой законопроект, также связанный с ужесточением водительской ответственности – он касается тех водителей, кто совершил ДТП и скрылся (таких водителей Уголовный кодекс в наказании уравнял с теми, что сели за руль в состоянии опьянения).