Производство автомобилей LADA Vesta за 4 месяца выросло на 8%

Предприятие «ЛАДА Ижевск» по итогам четырех месяцев 2019 года выпустило более 45 тыс. легковых автомобилей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли Удмуртии. Напомним, Ижевский автозавод, который входит в Группу «АВТОВАЗ», выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW, а также их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе-апреле реализация LADA Vesta на российском рынке составила 38019 автомобилей, что на 18% выше показателя годичной давности. В результате вазовский флагман занял второе место в рейтинг самых продаваемых моделей в России после новой LADA Granta.

Напомним, в начале прошлого года производство лифтбека LADA Granta было перенесено с Ижевского автозавода в Тольятти, что позволило предприятию высвободить мощности для увеличения выпуска LADA Vesta. Так, по итогам 2018 года производство автомобилей флагманской модели выросло на 57,6% до 131369 единиц.

Какие модели LADA (и не только) можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".