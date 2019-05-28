Российский завод Haval запускает серийное производство

Новый автозавод Haval откроется на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области 5 июня 2019 года. Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Как отмечается, завод Haval станет первым зарубежным предприятием полного цикла китайского бренда.

Между тем кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2055 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Какие модели Haval (и не только) ожидаются на российском авторынке? Смотрите в "Календаре новинок".