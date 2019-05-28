«Даймлер КАМАЗ Рус» планирует локализовать производство рам и топливных баков

Совместное предприятие КАМАЗа и немецкого автоконцерна Daimler рассматривает возможность углубления локализации производства в России, заявил гендиректор СП "Даймлер КАМАЗ Рус" Андреас Дойшле. По его словам, в числе приоритетных проектов рассматривается производство рам, а также топливного бака. При этом глава СП не уточнил возможного объема инвестиций, сказав лишь, что они могут составить "миллионы евро". "Возьмите ту же раму - это основа грузовика. Вам нужно провести все испытания, с нуля, омологацию - вам нужно убедиться, что качество будет неизменного уровня", - привел пример Дойшле, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Как сообщалось в феврале, КАМАЗ завершает пусконаладочные работы на линии по производству алюминиевых топливных баков. Роботизированная линия может выпускать 10 типов алюминиевых баков и три - стальных. Уже освоен выпуск 300-, 450-, 600- и 800-литровых топливных резервуаров. Ранее со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП) сообщалось, что общая стоимость проекта оценивается в 544,4 млн рублей, из них ФРП в виде льготного займа выделил 230,6 млн рублей. По данным фонда, КАМАЗ намерен создать собственное производство алюминиевых баков проектной мощностью 36 тыс. штук в год на прессово-рамном заводе и отказаться от поставок импортных баков из Австрии. В материалах КАМАЗа говорилось, что в рамках проекта планируется производство баков емкостью от 260 до 900 литров. Партнером КАМАЗа по проекту выступает компания KUKA, производитель промышленных роботов.

Напомним, в конце мая в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Общий объем инвестиций в проект составил более 14 млрд рублей. Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. Как отмечается, запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом реализации инвестиционной программы на пути к переходу КАМАЗа к производству автомобилей поколения К5. Выпуск первой модели перспективного модельного ряда – магистрального тягача КАМАЗ-54901 уже начался. В конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе.

В мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специнвестконтракт (СПИК). Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация СПИКа стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.