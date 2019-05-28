Стали известны модификации новой Mazda 3 для России

Стали известны модификации Mazda 3 нового поколения для российского рынка. Как и ожидалось, ни инновационный двигатель Skyactiv-X, ни полноприводная трансмиссия «тройкам» в нашей стране не положены. Согласно ОТТС на новую Mazda 3, которое появилось в открытой базе Росстандарта, в России легализованы седаны и хэтчбеки с передним приводом и проверенными агрегатами.

Как пишет издание «Авторевю», в документе указаны два атмосферных двигателя Skyactiv с непосредственным впрыском. Базовый мотор 1.5 имеет геометрическую степень сжатия 14:1 и развивает 120 л.с. и 153 Нм. 2,0-литровый агрегат со степенью сжатия 13:1 выдает 150 л.с. и 213 Нм. Оба могут работать на бензине АИ-95. Судя по ОТТС, машинам с начальным двигателем положена 6-ступенчатая «механика», а традиционный «автомат» сочетается с обоими моторами.

Также в сертификате указаны два размера шин (205/60 R16 и 215/45 R18) и оснащение базовой комплектации: семь подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, омыватель фар, аудиосистема. Среди опций также стоит отметить адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, электропривод водительского сиденья, кожаный салон и камеры кругового обзора.

Сертификат вступит в силу 21 июня, и примерно тогда же дилеры ожидают первую партию хэтчбеков с моторами 1.5. Седаны и 2,0-литровые версии должны подоспеть в начале осени.

Напомним, мировая премьера новой Mazda3 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель представлена в двух версиях – хэтчбек и седан. В основе Mazda3 новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Силовые агрегаты представлены двигателями последнего поколения из линеек SKYACTIV-X, SKYACTIV-G и SKYACTIV-D.

В настоящее время седан Mazda3 прежнего поколения в начальной комплектации Active+ с двигателем 1,6 л (104 л.с.) предлагается от 1 млн 243 тыс. рублей. Максимально оснащенный вариант Exclusive с двигателем 1,5 л (120 л.с.) обойдется в 1 млн 421,3 тыс. рублей. Хэтчбек Mazda3 на российском рынке представлен в единственной комплектации Active+ и предлагается к продаже за 1 млн 334 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 8830 автомобилей, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda на российском рынке остается компактный кроссовер CX-5.

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