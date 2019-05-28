Штаб-квартира Infiniti переезжает из Гонконга в Японию

Компания Infiniti объявила о стратегическом плане, который обеспечит большую эффективность и улучшит сотрудничество с материнской компанией Nissan Motor Co.

В рамках плана, в середине 2020 года, Infiniti переместит свою глобальную штаб-квартиру из Гонконга в Иокогаму, Япония, где находится штаб-квартира Nissan. Напомним, головной офис Головной офис IML находился в Гонконге с 2012 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, переезд будет способствовать дальнейшей интеграции Infiniti с глобальными функциями проектирования, исследований, разработок и производства, базирующимися в Японии, поскольку Infiniti электрифицирует свой модельный ряд в течение следующих трех лет.

План предусматривает, что первоочередное внимание будет оказано крупнейшим развивающимся рынкам Infiniti в Северной Америке и Китае, в то время как регионы Infiniti в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании также продолжают расти. Infiniti будет продолжать работать независимо, развивая свою уникальную премиальную идентичность бренда и одновременно повышая операционную эффективность, делясь архитектурой, технологиями и функциями бэк-офиса с Nissan Motor Co., Ltd.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на автосалоне в Шанхае компания Infiniti представила будущий серийный электромобиль бренда Infiniti Qs Inspiration. Этот спортивный седан с электрифицированной силовой установкой и полным приводом базируется на новой платформе, разработанной специально под электромобили.