Рынок новых кабриолетов в России упал в 2 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев 2019 года в России было реализовано 53 новых автомобиля в кузове «кабриолет». Это на 50% меньше, чем годом ранее. Продажи кабриолетов в нашей стране традиционно носят сезонный характер, поэтому неудивительно, что более 70% покупок кабриолетов пришлось на апрель, когда россиянами было приобретено 38 таких автомобилей.

Судя по объемам рынка, в марочном рейтинге численный перевес находится на стороне кабриолетов Porsche, которые сместили лидера 2018 года, Mercedes-Benz, на второе место (20 против 15 экземпляров).

В помодельной разбивке почти треть кабриолетов (34%), реализованных за 4 месяца, пришлась на Porsche Boxter. В количественном отношении это составляет 18 экземпляров (-5,3%). На втором месте - BMW 4-Series, который приобрели 10 россиян (-44,4%). Mercedes-Benz E-Class Coupe и Mercedes-Benz SL-Class куплены в количестве 5 экземпляров каждый. Оставшиеся 15 кабриолетов распределились между 8 моделями разных брендов. Эксперты отмечают, что в январе - апреле 2019 года продажи большинства моделей в этом сегменте ушли в «минус», причем 7 из 12 моделей показывают падение в дапазоне от 40 до 83%.

Что касается географии проживания любителей авто с открытым верхом, то большая часть продаж (57%) традиционно пришлась на столицу, где было реализовано 30 кабриолетов, еще 5 куплены жителями Подмосковья, 4 - в Санкт-Петербурге, по 3 таких автомобиля - в Нижегородской и Свердловской областях. Оставшиеся проданы жителям Челябинской и Ростовской областей, Краснодарского края (по 2 экз.), Самарской и Саратовской области (по 1 экз.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».