31.05.19 Прочитали 45 раз

Авторынок Германии в апреле продолжил падение

Авторынок Германии в апреле продолжил падение

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Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 12%, что позволяет рассчитывать на восстановление продаж в дальнейшем. По итогам четырех месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 190 тыс. 807 единиц (-0,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 57526 машин (-11,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 1,6% до 29590 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 24748 автомобилей (+17,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (24342 шт., -0,9%) и Audi (23007 шт., -12,8%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия авторынок европы автомобильные рынки

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