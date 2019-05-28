Новый Audi Q3 появится в России к концу лета

Кроссовер Audi Q3 второго поколения, который был представлен еще прошлым летом, на российском рынке ожидается в августе этого года. Дилеры уже начали принимать заказы, хотя цены на новинку пока не объявлены, пишет издание «Авторевю».

Между тем, в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, согласно которому в России Audi Q3 сертифицирован со старым двигателем 1.4 TSI (код CZDA) мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и только с передним приводом. Таким образом, у «ку-третьих» будет лишь одна не самая привлекательная модификация, хотя в Европе кроссоверы предлагаются с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизелями 2.0 TDI (150 или 190 л.с.), а также с полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 4771 автомобиль, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом.