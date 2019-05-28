Volkswagen назвал лучших дилеров в России

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Лучший дилер» по итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие российские дилеры, успешно реализующие автомобили Volkswagen на российском рынке более двух лет, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворенности клиентов, маркетинговая активность соблюдение стандартов шоурума и сервиса.

Оценка региональных дилеров проводилась в категории «Российские регионы», а дилеров Москвы и Санкт-Петербурга – в категории «Две Столицы». В обеих категориях предусмотрены следующие номинации: «Лучший дилер», в лице директора дилерского центра; «Лучший руководитель отдела продаж»; «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» (сервиса).

Наградами в номинации«Лучший дилер» в категории «Дилеры двух столиц» были отмечены «Авилон», Москва, который представил Александр Кочетков, побеждающий в данной номинации уже второй год; «Автоцентр Сити-Каширка», Москва, в лице Дениса Моисеева, директора ДЦ; «Сигма Моторс», Санкт-Петербург, и директор Алексей Мандзюк.

Победителями в номинации «Лучший руководитель отдела продаж» стали Алексей Абрамов («Сигма Моторс», Санкт-Петербург); Константин Лугин («Автоцентр Немецкий Дом», Москва); Алексей Федоров («Автоцентр Пулково», Санкт-Петербург).

Награды в номинации «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» получили Константин Епанешников («Авилон», Москва); Александр Вахошин («Автоцентр Сити-Каширка», Москва); Иван Минин («Фольксваген Центр Авторусь», Москва).

В категории «Дилеры российских регионов» победу в номинации «Лучший дилер» одержали «Фольксваген Центр Брянск» в лице Дениса Маренича, одержавшего победу в рекордный третий раз; «Фольксваген Центр Юг-Авто», Краснодар, в лице Леонида Волынского; «Автобан-Запад-Плюс», Екатеринбург, и директор Илья Бартенев.

Лауреатами в номинации «Лучший руководитель отдела продаж» стали Иван Сарычев («Германия Авто», Рязань); Семен Медведев («АвтоКлаус Центр», Нижний Новгород); Александр Ильин («Гольфстрим», Челябинск).

Победители в номинации «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» – Юрий Резник («Фольксваген Центр Юг-Авто», Краснодар); Дмитрий Чекатков («Фольксваген Центр Брянск»); Роман Тютчев («ИнтерАвто», Рязань).

Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 128 предприятий по всей России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 18,5% и составили 106056 автомобилей. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Достигнутые результаты сделали Россию основным драйвером роста продаж в Центральной и Восточной Европе.