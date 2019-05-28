Петербургский автопром наращивает темпы благодаря экспорту

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб»,в январе-апреле 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 129300 легковых автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. В апреле объем производства на этих предприятиях составил 36300 автомобилей – на 11% больше, чем годом ранее. Такой результат входит в пятерку самых высокий показателей по итогам одного месяца за всю историю развития петербургского автопрома.

«Петербургский автопром в этом году растет заметно сильнее общероссийских показателей выпуска машин. Например, по итогам четырех месяцев производство автомобилей в стране выросло на 4%, а в апреле петербургская динамика была более, чем в 2 раза выше российской, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Одним из факторов роста становится увеличение экспорта и популярность петербургских автомобилей на внешних рынках. Например, Toyota Camry является лидером авторынка Казахстана».

Как сообщалось ранее, для завода Hyundai приоритетными экспортными направлениями являются Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Высокие результаты позволяют петербургскому автопрому увеличивать свою долю по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей. Так, в январе-апреле она составила 24,4% против 23,6% годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за четыре месяца 2019 года с российских конвейеров сошло 531 тыс. легковых автомобилей – это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в апреле было выпущено 147 тыс. машин, что на 5% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что «Автотор» в прошлом месяце начал производство седана KIA Cerato третьего поколения по полному циклу.